Muğla'da otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araçtan indirmek istedi - Haberler
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Muğla'da otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araçtan indirmek istedi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Muğla'da bir otobüs şoförü, kıyafetinin kirli olduğu gerekçesiyle bir işçiyi araca almak istemedi. "Bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" diyen şoförün işçi ve diğer yolcularla tartışması cep telefonuyla kaydedildi.

Muğla'da evine gitmek üzere belediye otobüsüne binen İşçi, kıyafetinin kirli olduğu gerekçesiyle şoför tarafından araçtan indirilmek istendi. Kendisini "Haksız değilim ben. Bu benim iş elbisem" diyerek savunan işçiye şoför ise "Bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" dedi.

"DURDUK YERE SAVAŞ ÇIKARDIN ARABAMDA"

O sırada tartışmaya dahil olan bir kadın yolcunun "Beyefendi işçi, oturmak zorunda" sözlerine ise şoför tarafından "Yarın geldiğinde bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun yani şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda" yanıtı verildi.

OLAY CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Yaşanan tartışma yolcu tarafından anbean cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Emre İliksiz
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