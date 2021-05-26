Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürse çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürse çalışmaları devam ediyor.

Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkiinde çıkan orman yangınına havadan bir helikopter ve karadan arazöz ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye yakın ekiplerin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA

Muğla'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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