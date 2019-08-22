Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım alanı ile kısmi ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım alanı ile kısmi ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki ormanlık ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su tankeri, 2 iş makinesi ve 21 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dekar tarım ve kısmi ormanlık alan zarar gördü.