Muğla'da orman yangını

22.08.2019 21:36

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım alanı ile kısmi ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki ormanlık ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su tankeri, 2 iş makinesi ve 21 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dekar tarım ve kısmi ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA