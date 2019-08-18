Muğla'da orman yangını

18.08.2019 15:40

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA