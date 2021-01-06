Muğla'da meyve yüklü kamyon devrildi 1 kişi öldü
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Muğla'da meyve yüklü kamyon devrildi 1 kişi öldü

06.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:28
Muğla'da meyve yüklü kamyon devrildi 1 kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Serkan Büyük (46) idaresindeki 66 DZ 242 plakalı meyve yüklü kamyon, Yaka Mahallesi Türbe mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Büyük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda sıkışan Suriye uyruklu Uzeyfe Kenan (24) ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Kenan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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