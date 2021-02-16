Muğla'da kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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Muğla'da kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

16.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:40
Muğla'da kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri çıkardı.

İsmail İlemin (67) idaresindeki 06 DZ 8073 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi'nde içinde su bulunmayan kanala devrildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde sıkışan yaralı Ayşe İlemin (61), ihbar üzerine çağrılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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