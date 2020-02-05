Muğla'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

05.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Elmacuk'un kullandığı 35 UY 205 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet ile Gümbet Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde, Ercan Bozaba yönetimindeki 48 BL 061 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Elmacuk ile araçtaki Sabahattin Güleç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA