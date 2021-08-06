Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
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Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesinin, alevlerin arasında kalması ekibin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesinin, alevlerin arasında kalması ekibin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, havadan yapılan müdahalelere karadan destek verdi.

İtfaiye ekipleri, Çövenli Mahallesi'nde hortumlarla söndürme çalışmalarını yürütürken kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangının ortasında kaldı. Daha sonra araçlarına dönen itfaiyeciler, siren çalarak güvenlik bölgeye doğru hareket etti.

Yaşananlar, itfaiyecilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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