Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

29.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:36
Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı, ekipleri de yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu. ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın ise yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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