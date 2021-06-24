Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 8 kişinden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 8 kişinden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babataşı Mahallesi'nde dün iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve özel bir hastanede tedaviye alınan Hasan Aslan (54), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan eşi Birsen Aslan'ın tedavisinin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği, diğer yaralılar Emin Yalın, Malik Yazan, Eylül Deniz Durmaz, Sude Mut, Sude Çisem Tuna ve Burcu Aslan'ın ise taburcu olduğu öğrenildi.

Emin Yalın (19) yönetimindeki 48 BAJ 82 plakalı otomobil, dün Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Hasan Aslan (54) yönetimindeki 06 CPG 47 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 8 kişi yaralanmıştı.

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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