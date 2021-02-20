Muğla'da eşini balyozla öldüren kişi yakalandı
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Muğla'da eşini balyozla öldüren kişi yakalandı

20.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:59
Muğla'da eşini balyozla öldüren kişi yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir kişi, eşini başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. (72) ile eşi A.T. (71) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T.'nin başına vurarak kaçtı.

KADININ ÇIĞLIKLARI MAHALLEYİ İNLETT

Çığlıkları duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Feride T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye 3 komando, JASAT, iz takip, asayiş ve trafik timi gönderildi.

EVİNDEN 7 KM UZAKTA YAKALANDI

Ekiplerin çalışması sonucu evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta dağlık ve ormanlık arazide bulanan zanlı, gözaltına alındı. A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek darbettiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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