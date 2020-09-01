Muğla'da eko turizm projeleri bölge halkına kazandıracak Muğla'da eko turizm projeleri bölge halkına kazandıracakMUĞLA'da çevrenin bozulmadan veya değişmeden korunduğu, kültürel bütünlüğün, ekolojik yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla eko turizm projeleri hayata geçirildi.

Muğla'da eko turizm projeleri bölge halkına kazandıracak

MUĞLA'da çevrenin bozulmadan veya değişmeden korunduğu, kültürel bütünlüğün, ekolojik yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla eko turizm projeleri hayata geçirildi. Oluşturulan bisiklet ve yürüyüş rotalarına katılma imkanına kavuşacak vatandaşlar, bölge köylüsüne de gelir getirecek.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan eko turizm projeleriyle 7'den 70'e herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ile doğal habitatı keşfetme imkanı sunuldu. Türkiye genelinde 19 projeden 2'si, Muğla'da gerçekleştirildi. Birinci proje, Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu Sığla Ağacı'nın yer aldığı bölge seçildi. 16 kilometrelik bu alanda yürüyüş ve bisiklet parkuru kuruldu. İkinci projede ise Çandır Eko turizm Alanı'nda 35 kilometrelik parkur oluşturuldu. Kaunos Antik Kenti'ni, Köyceğiz Gölü'nü ve Dalyan'ı görebilecek vatandaşlar, orman köylüsüyle temas kurup, bal ormanlarını görebilecek. Proje kapsamında Köyceğiz'deki 35 kişiye de mikro kredi desteği verildiği kaydedildi.

BÖLGE HALKI MEMNUN

Projenin yer aldığı yerlerden Çandır Mahallesi'nin muhtarı Salih Yukarlı (44), "Proje kapsamında ek gelir elde etmek için köy ürünleri stantları yapıldı. Köy pansiyonculuğu çalışmasının yanı sıra, arıcılık üretimi için de krediler verildi. Kısacası bölgede alternatif bir alan düşünüldü. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi. Köy pansiyonu için destek alan Gizem Şahin (32) ise "Çandır köyünde oturuyorum, ev kadınıyım. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın bize yararlanmamız için sağladığı bu, 'Ev Pansiyon Kredisi'ne 'Ev Pansiyon' projesine başvurdum. Köyümüz, bölgede tarihi bölgelerle bilinen bir bölge, kaplıcalarımız var. Buraya birçok yerli ve yabancı turist geliyor. Geldiklerinde ise birkaç gün, burada kalmak istiyor ve ev arıyorlardı. Benim de böyle bir fikir geldi aklımda. Bende projeye başvurdum. Bu projeyi, herkese öneririm. Birçok vatandaşa bu projenin katkı sağladığını düşünüyorum. Proje köyümüze oldukça fayda sağladı. Proje kapsamında evimizde 2 aile rahatlıkla kalabilecek" dedi. Bölgede arıcılık işi ile uğraşan Ali Kiliş (35), "Bizce güzel bir proje oldu, bu proje sonrasında köyümüze gelen misafirlerimiz arttı. Gelen her misafirimiz, köyümüzden memnun kalarak ayrılıyor. İnanıyorum ki buranın yeni dönemde bir festivalle birlikte açılmasını bekliyoruz. Bu güzel çalışma için Orman Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Ben arıcılık işi ile uğraştığım için 'arıcılık kredisi' kullandım" dedi.

Kaynak: DHA