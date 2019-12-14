Muğla'da durakta bekleyenlere matematiği sevdiren proje

14.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Durakta Matematik Projesi" kapsamında, dolmuş duraklarına karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin bulunduğu afişler asıldı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı dolmuş duraklarına karikatür ve resimlerle matematik bilgileri yapıştırıldı.

Konacık Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir durakta yapılan projenin açılışı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Özden, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Okulun matematik öğretmeni Sevgi Şeremet Yıldırım, yaptığı açıklamada, ulusal olarak başlayan projenin, uluslararası hale geldiğini söyledi.

Projede Azerbaycan, Romanya ve Arnavutluk'un da yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Afişlerimiz dünyaya yayıldı. Amacımız 7'den 70'e herkese, hayatın içindeki matematiği eğlenceli bir şekilde öğretmek, göstermek. Matematik dersini öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkarmak ve matematiği zevkle, isteyerek eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak bizim amacımız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz da projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA