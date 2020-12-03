Muğla'da dönerciyi soyan hırsız, dükkanın motosikletini de alıp, kaçtı
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Muğla'da dönerciyi soyan hırsız, dükkanın motosikletini de alıp, kaçtı

03.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:56
Muğla'da dönerciyi soyan hırsız, dükkanın motosikletini de alıp, kaçtı

MUĞLA'da bir restorana giren hırsız, güvenlik kamerasına aldırış etmeden kasaya yönelerek önce buradaki bir miktar parayı aldı ardından işletmeye ait olduğu öğrenilen yaklaşık 20 bin TL değerindeki motosikleti de çalıp, kaçtı.

MUĞLA'da bir restorana giren hırsız, güvenlik kamerasına aldırış etmeden kasaya yönelerek önce buradaki bir miktar parayı aldı ardından işletmeye ait olduğu öğrenilen yaklaşık 20 bin TL değerindeki motosikleti de çalıp, kaçtı.

Olay, dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda kimsenin olmamasını fırsat bilen bir kişi, pandemi nedeniyle kapalı olan dönerciye girdi. Şüpheli, güvenlik kamerasına aldırış etmeden dükkandaki kasaya yöneldi. Kasada bulunan yaklaşık 350 TL'yi çalan hırsız ardından dükkanın dışında bulunan paket servisinde kullanıldığı öğrenilen motosikleti de alıp kaçtı.

DURUMU ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Sabah restorana gelen çalışanlar, kasanın açık olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. Ardından kasadaki az miktarda paranın alındığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerasını izledikten sonra polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin de aynı hırsız tarafından çalındığını tespit etti. Polis ekipleri, kaçan şüpheleye yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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