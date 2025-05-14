Muğla'da deprem! 14 Mayıs Çarşamba Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA

Muğla'da deprem mi oldu? 14 Mayıs 2025 tarihinde herhangi bir sarsıntı yaşandı mı? Yapılan son açıklamalara göre, Muğla merkezli ya da il genelinde hissedilen büyük bir deprem kaydedilmedi. Ancak, bir gün önce yani 13 Mayıs 2025 tarihinde Ege Denizi açıklarında küçük çaplı bir deprem gerçekleşti. Vatandaşlar, "Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtını öğrenmek için resmi kaynaklara başvururken, uzmanlar da bölgedeki fay hatlarına dikkat çekmeye devam ediyor.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.