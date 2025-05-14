Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Muğla'da deprem! 14 Mayıs Çarşamba Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA

Muğla'da deprem! 14 Mayıs Çarşamba Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da deprem mi oldu? 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Muğla'da deprem meydana geldi mi, kaç şiddetinde? Bu sorular, günün erken saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan sarsıntı yorumları sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Muğla'da deprem mi oldu? 14 Mayıs 2025 tarihinde herhangi bir sarsıntı yaşandı mı? Yapılan son açıklamalara göre, Muğla merkezli ya da il genelinde hissedilen büyük bir deprem kaydedilmedi. Ancak, bir gün önce yani 13 Mayıs 2025 tarihinde Ege Denizi açıklarında küçük çaplı bir deprem gerçekleşti. Vatandaşlar, "Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtını öğrenmek için resmi kaynaklara başvururken, uzmanlar da bölgedeki fay hatlarına dikkat çekmeye devam ediyor.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla'da deprem! 14 Mayıs Çarşamba Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA

MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.