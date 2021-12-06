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Muğla'da çıkan ev yangını söndürüldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da çıkan ev yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yayla evi, çıkan yangında hasar gördü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yayla evi, çıkan yangında hasar gördü.

Orhaniye Mahallesi Vakıf mevkisindeki yayla evinde yangın çıktı.

Yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Menteşe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da çıkan ev yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan ev yangını söndürüldü

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