MUĞLA'DA BOĞALAR GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ - Haberler
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MUĞLA'DA BOĞALAR GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerine tekme, yumruk ve sopalı kavga gölge düşürdü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerine tekme, yumruk ve sopalı Kavga gölge düşürdü. Jandarmanın müdahalesiyle boğa sahipleri ile yakınlarının kavgası sonlandırılırken, güreşlere devam etti.
Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde '19. Geleneksel Boğa Güreşleri' düzenlendi. Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlere yoğun ilgi gösterilirken, büyük bir heyecana sahne olan güreşlerde boğa sahipleri ve yakınları arasında gerginlik yaşandı. Boğaların güreştiği sırada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumrukların yanısıra sopaların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine, olaya Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin tarafları yatıştırmasının ardından güreşler devam etti.

MUĞLA'DA BOĞALAR GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

MUĞLA'DA BOĞALAR GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

MUĞLA'DA BOĞALAR GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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