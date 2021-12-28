Muğla'da bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kumbahçe Mahallesi'nde bir köpeğin bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.
Ekipler köpeği demirleri keserek sıkıştığı yerden kurtardı.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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