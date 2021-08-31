Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları sürüyor

Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği Akgedik Barajı'nda kaybolduğu ileri sürülen ve baraj tahliye havuzunda ayakkabıları bulunan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği Akgedik Barajı'nda kaybolduğu ileri sürülen ve baraj tahliye havuzunda ayakkabıları bulunan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat'ı arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Bugün bölgeye sevk edilen Muğla ve İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, yüzeyden kesintisiz iletişimin sağlandığı ve dalgıçlar için riski en aza indiren bir sistem olan "Satıhtan İhmalli Dalış Sistemi" ile arama gerçekleştirdi.

Kayıp gencin düşme ihtimali olan noktalarda görüş mesafesi sıfır olan suda karış karış arama çalışması devam ediyor.

İddiaya göre, 29 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Akgedik Barajı'na giden ve orada uyuyan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat'ı sabah yanlarında göremeyen arkadaşları, durumu ailesine bildirmişti.

Bölgede yapılan aramada sonuç alamayan ailesi ve arkadaşları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek yardım istemiş, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip timi, "Merak" isimli iz takip köpeği ile barajın çevresinde arama başlatmıştı.

Jandarma ekipleri, Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda Bolat'a ait bir çift ayakkabı bulmuştu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum DEGAK-15 Özel Tim Komutanlığından ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen toplam 6 kişilik dalgıç ekibi, tahliye havuzuna girerek arama yapmış, herhangi bir sonuca ulaşılamayınca tahliye havuzunun boşaltılması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Mesut Akusta Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da arkadaşlarıyla gittiği barajda kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:54:30. #1.16#

title