Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını...
Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.
15.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:43
Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov'un beratine karar verdi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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