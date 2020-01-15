Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını...
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Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını...

Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

15.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:43
Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını...

'da 9 buçuk yıl önce 'ın turizmci 'in villasında düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umrov'un beratine karar verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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