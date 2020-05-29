Muğla'da 44 yaşındaki kişi apartta ölü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde fotoğrafçılık yapan kişi, yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.
29.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:18
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde fotoğrafçılık yapan kişi, yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.
Armutalan Mahallesi 275 Sokak'taki apartta yalnız yaşayan Ali Gök'ten (44) haber alamayan yakınları, durumu bina görevlisine bildirdi.
Hareketsiz yatarken bulunan Gök için polis ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürülen Gök'ün cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA