Muğla'da 44 yaşındaki kişi apartta ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da 44 yaşındaki kişi apartta ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde fotoğrafçılık yapan kişi, yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

Muğla'da 44 yaşındaki kişi apartta ölü bulundu
29.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde fotoğrafçılık yapan kişi, yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

Armutalan Mahallesi 275 Sokak'taki apartta yalnız yaşayan Ali Gök'ten (44) haber alamayan yakınları, durumu bina görevlisine bildirdi.

Hareketsiz yatarken bulunan Gök için polis ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürülen Gök'ün cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Muğla'da 44 yaşındaki kişi apartta ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:18:12. #1.15#
title