MUĞLA Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi

Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü çamur banyoları bu yıl özellikle İngiliz ve Rus turistlerden büyük ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika canlı heykel görünümünde duran turistler, duşlarda durulanıyor.

Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan, Ortaca'ya bağlı dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, Kaya Mezarları ve caretta caretta'larıyla ünlü Dalyan'a gelen turistler, 1990'lı yıllarda Dustin Hoffman ve Sting'in de girdikleri çamur banyolarını ihmal etmiyor. Klorür, sodyum, hidrojen sülfür, florür ve radyoaktif radon gazı içeren 39 derece sıcaklıktaki kükürtlü sularla oluşturulan çamur banyolarının, romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt hastalıkları, mantar, mayasıl, kaşıntı, kadın hastalıkları, damar sertliği, tansiyon, böbrek taşı gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Bu yıl özellikle İngiliz ve Rus turistlerden büyük ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika canlı heykel görünümünde duran turistler, duşlarda durulanıyor. Turistler, çamur banyosu yaptıktan sonra ciltlerinde rahatlama olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Ayrıca deniz ve tatlı su arasında bulunan, yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğunda, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları kumsallardan İztuzu Plajı da bölgenin en rağbet gören yerlerinden İztuzu Plajı'nda deniz keyfi yapan tatilciler, kişi başı 20 TL olan tekne turlarında tarihi Kral Mezarları'nı izliyor. Bölgede yoğun bulunan, protein deposu mavi yengeçten de tüketen turistler, Dalyan'da keyifli zaman geçiriyor.

Kaynak: DHA