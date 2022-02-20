Muğla açıklarında Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Muğla açıklarında Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Haberler.com, Emre İliksiz - Güncel
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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.47'de gerçekleşen sarsıntıyla ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Merkez üssü On İki Ada olmak üzere Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada sarsıntının saat 22.47'de gerçekleştiği kaydedildi.

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

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Emre İliksiz
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Deprem, Muğla, Güncel, Haberler

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