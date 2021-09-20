Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü 19 yaşındaki kızı Lidya Müge Akdağ'ın doğal güzelliği görenleri büyülüyor.

Son yıllarda yaptığı işlerle adından söz ettiren Müge Anlı, bu defa özel hayatıyla gündemde. Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızının fotoğrafı ortaya çıktı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Artık 19 yaşında gencecik bir kız olan Lidya Müge Akdağ'ı görenler gözlerine inanamıyor. Müge Anlı'nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ, annesine benzerliği ve güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Müge Anlı'nın boyuna gelen kızının son hali epey merak ediliyordu.

İşte Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ;

Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı

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Servet Uzun
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Haber: Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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