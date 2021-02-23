Müge Anlı'nın babası kimdir? Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir, kaç yaşında?

Ekranların sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Bu kapsamda Müge Anlı'nın babası kimdir? Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak konusu oluyor.

Müge Anlı'nın babası kimdir? sorusu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı devam ederken sık sık merak edilen sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Müge Anlı'nın babası nereli, son zamanlarda yanıtı aranıyor. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, hayatını merak eden vatandaşlar başarılı gazeteci ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

MÜGE ANLI'NIN BABASI KİMDİR?

ATV ekranlarında yayınlan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul doğumludur. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın Babası İhsan Anlı'dır. Ancak babasına dair daha fazla detay yer almıyor.

Anlının annesi ise öğretmendir. Anlı'nın babası ile ilgili fazla bilgi bulunmamakla birlikte "Müge Anlı'nın babası öldü mü" soruları yanıtsız kalıyor.

Anlı'nın Burhan Akdağ ile yaptığı evliliğinden ise Lidya Müge Akdağ'dır. 18 yaşında olan Akdağ'ın hayatı ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı daha sonraKadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine lisans yaptı. Ünlü sunucu 2008'de gazeteci Burhan Akdağ ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Anlı'nın bir kızı bulunmaktadır.

Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Özel hayatı

1999'da evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

MÜGE ANLI TORUNU VAR MI?

Özel hayatı zaman zaman merak edilen Müge Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırtmıştı. Açıklama ardından bir kızı olduğu bilinen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutulmuştu.

MÜGE ANLI TORUNU KİMDİR?

Takipçilerin Müge Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi "Lokum" isimli köpeği olduğunu açıklamıştır.