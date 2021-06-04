Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı
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Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Müge Anlı bir süredir programında 8 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ü arıyor. Olayda baş şüpheli olarak günlerdir Anlı'nın programına çıkan Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir, Nevşehir'de saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Gündüz, hastaneye kaldırıldı.

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 8 yıldır haber alınamayan Lütfiye Gündüz'e ne olduğunu araştırmaya başladı. Şüpheli olarak görülen eski eş Duran Özdemir de bir süredir canlı yayına çıkarak konu hakkında bildiklerini anlatıyor. Özdemir'in eski karısı öldürüp varile koyduktan sonra Kızılırmak'a iddia edildi. Ancak şüpheli eş hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Lütfiye Gündüz'le ilgili her olayda baş şüpheli olarak gösterilen Duran Özdemir, Nevşehir'de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Yaralandığı için kanlar içinde kalan Özdemir, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı
Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Müge Anlı'nın araştırdığı kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı - Haberler Magazin
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