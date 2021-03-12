Müge Anlı - Mert Çetin bulundu mu? Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin nerede, kimdir?

Müge Anlı - Mert Çetin bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mert Çetin konusu ele alınıyor. Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin nerede, kimdir?

Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin nerede, kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA MERT ÇETİN BULUNDU MU?

15 yaşındaki Mert epilepsi hastası. Babannesi ile yaşayan Mert'in 7 Mart'ta kaybolduğu ifade edildi.

Mert'in ablası Müge Anlı'ya katılarak şüpheli kaybın detaylarından bahsediyor. Abla İlknur Çetin, aile büyüklerinin ve komşuların şüpheli davranışlarını aktarıyor.