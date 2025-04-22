Türkiye'nin en çok izlenen programlarından birine imza atan Anlı, hem sunuculuk kariyeri hem de çözülmesine yardımcı olduğu kayıp ve cinayet dosyalarıyla tanınıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Müge Anlı'nın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Peki, Müge Anlı kimdir, Müge Anlı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 doğumlu olan Müge Anlı, eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon kariyerine henüz öğrencilik yıllarında adım atan Müge Anlı, 1992 yılında Güner Ümit'in sunduğu "Turnike" programına katıldı. İlk profesyonel televizyon deneyimini ise Kanal 6'da "Top Secret" programıyla yaşadı. Ardından, Kanal D ve ATV gibi büyük televizyon kanallarında magazin sunuculuğu yaptı.

2006-2008 yılları arasında, magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile birlikte Kanal D ekranlarında "Dobra Dobra" adlı magazin sohbet programında sunuculuk görevini üstlendi. Bu dönemde aynı zamanda Vatan Gazetesi'nde uzun yıllar magazin müdürlüğü görevinde bulundu.

Müge Anlı

Müge Anlı, 2008 yılında televizyonculuk kariyerinde büyük bir dönüşüm yaşadı. "Dobra Dobra"daki sunuculuk deneyimiyle magazin dünyasından tamamen ayrılarak, ATV ekranlarında kendi adını taşıyan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunmaya başladı. Bu programda kayıp vakaları, faili meçhul cinayetler ve toplumsal olaylar araştırılarak kamuoyuna sunuluyor.

2010 yılında, yine ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı bir başka programla izleyici karşısına çıktı. Bu programda, çeşitli sebeplerle yakınlarını kaybeden ya da görüşemeyen kişilerin hikâyeleri ekrana taşındı.

Müge Anlı

2019 yılında ise Müge Anlı, yaz tatiline giren "Tatlı Sert" programının ardından, yine ATV'de yayınlanan "Güven Bana" isimli bir bilgi yarışmasını sundu.

Başarılı sunucu Müge Anlı, özellikle "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile Türkiye'de televizyon haberciliğinde yeni bir tarz oluşturmuş, çözülmemiş olayların aydınlatılmasına katkı sağlamıştır.

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLİ?

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor