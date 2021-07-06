Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası asılsız çıktı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası asılsız çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası asılsız çıktı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

12 yıldır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonda Exxen'de yayınlanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, iddianın asılsız olduğu programın ATV ekranında yayınlanmaya devam edeceği söylendi.

Kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Programının yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacağı ileri sürüldü.

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddiasına yanıt geldi. UçanKuş'a özel açıklama yapan Müge Anlı, programın yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını söyledi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası asılsız çıktı - Haberler Magazin
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