Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Exxen'de yayınlanacağı iddiası asılsız çıktı

12 yıldır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonda Exxen'de yayınlanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, iddianın asılsız olduğu programın ATV ekranında yayınlanmaya devam edeceği söylendi.