Müge Anlı İkranur cinayeti son dakika: İkranur Tirsi olayı nedir? İkranur Tirsi katilleri bulundu mu?

Müge Anlı İkranur cinayeti son dakika: İkranur Tirsi olayı nedir? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. İkranur Tirsi katilleri bulundu mu?

Müge Anlı'nın ATV ekranlarında aylar önce ortaya çıkardığı İkranur Tirsi cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Giresun'da kaybolduktan sonra evinin 7 kilometre uzağındaki Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulunan minik İkranur Tirsi'nin ölümünün perde arkası araştırılıyor. İkranur'un acılı babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı İkranur cinayeti son dakika: İkranur Tirsi olayı nedir?

MÜGE ANLI İKRANUR CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıları yaşandı.

İkranur'un kayıbının ardından görgü tanıkları Müge Anlı'ya bağlandı. Görgü tanıkları İkranur'un kaybolduğu saatlerde ormanlık alanda çığlık sesi duyduklarını söylenmişti. Küçük kuzun cansız bedenine ulaşıldı.

İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

İKRANUR'A NE OLDU?

Bulancak'a bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

'SON GÖRÜLME NOKTASINA ODAKLANDIK'

AKUT Giresun gönüllüsü Levent Sevinç ise herhangi bir ipucuna rastlanılmadığını dile getirerek, "Son görülme noktasına odaklandık. Tanıkları dinledik, planlamamızı yaptık. Son görüldüğü noktadan rota taraması, alan araması ve bölge aramasına yoğunlaştık. Acil arama ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Herhangi bir ipucuna rastlayamadık. Stratejiyi değiştirdik. Gece saatlerinde çalışmalarını sürdürdük. Gece boyunca buradaydık. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaları farklı metotlarla aynı bölgeye yoğunlaştık. Kızın son görüldüğü noktadan aşağıdaki dereye doğru taramamızı gerçekleştirdik. Özel harekatçı arkadaşlarımızda arama çalışmalarında batı tarafına yoğunlaştılar" diye konuştu.