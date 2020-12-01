Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü
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Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü

01.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:22
Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 çocuk babası Kerem Durur'un bir anda ortadan kaybolması işlenmeye başlandı. Başka biriyle evliyken Durur ile ilişki yaşamaya başlayan Resime Dönmez'in 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktığını öğrenince hayatının şokunu yaşayan Anlı "Duyduğum en vahşi şey" dedi.

Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı. Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar kan dondurdu.

"6 AYLIK BEBEĞİ TANDIRDA YAKTI"

Anlatılanlara göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resime Dönmez evliyken başladı. Resime Dönmez'in Kerem Durur'dan önceki eşi ve Kerem Durur'un kardeşi, Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar ortaya attı. İddiaya göre Resime Dönmez'in eski eşiyle evli olduğu dönemde 6 aylık bebeği tandıra atıldı. Ağızdan ağıza dolaşan bilgilere göre ise bebeği tandıra atan kişi Resime Hanım'ın ta kendisi.

Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü

ÇOCUĞU EVLİLİK DIŞI MEYDANA GELDİ

Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise Müge Anlı canlı yayınında gelen ihbarlar doğrultusunda şu şekilde anlatıldı; Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den. Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.

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BİR ÇOCUĞU DA BOĞULARAK ÖLMÜŞ

Kendisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda yaktığı iddiasını reddetti. Öte yandan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde Resim Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Canlı yayında öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan Müge Anlı ise "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" dedi.

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