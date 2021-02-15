Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı. Zor günler yaşayan Davut Kıranlı'nın ise yaşadıklarını kaldıramayıp intihar ettiği ileri sürüldü.

"BÖYLE HABERLERLE TEŞVİK EDİYORSUNUZ"

Bugün yayınlanan programında bu konudan bahseden Müge Anlı, tepkisini de ortaya koydu. Davut Kıranlı'nın intihar haberlerini sert bir dille yalanlayan Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" ifadelerini kullandı.