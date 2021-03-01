Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok

Müge Anlı, programının bugün yayınlanan bölümünde, ailesinin kayıp olarak aradığı ve eskort olduğu söylenen 20 yaşındaki Mervenur Polat hakkında büyük bir gafa imza attı. Genç kadının tecavüze uğradıktan sonra ağladığını söyleyen arkadaşının ifadesi üzerine Anlı, "Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok" dedi.

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yayınlanan bölümde yeni bir olayla daha gündeme geldi. İddiaya göre 19 Ekim 2020 tarihinde uyuşturucu madde temin etmek için 40 yaşındaki Cüneyt Akyol'un evine giden 20 yaşındaki eskort olduğu söylenen Mervenur Polat'tan o tarihten itibaren haber alınamadı.

ÇIPLAK HALDE GÖRÜNCE KORKUP CAMDAN ATLADI

Tüm arama çalışmalarına rağmen 4 aydır bulunamayan 1 çocuk annesi genç kadının ailesi, çareyi Müge Anlı'ya katılmakta buldu. Programa o gün genç kadının gittiği Cüneyt Akyol'un evinde bulunan Gökhan Hamurcu ve iki arkadaşı daha katıldı. Canlı yayında o geceyi Cüneyt Akyol ile Mervenur Polat'la birlikte geçirdiğini ve ertesi sabah yaşananları anlatan Hamurcu, şunları ifade etti: "Cüneyt, Mervenur ile evin 2. katındaydı. Cüneyt yukardan seslenip beni çağırdı. İçeri girdiğimde Cüneyt çıplaktı ve üzerine bir kırmızı bornoz giymişti. Mervenur'un üstündeki kıyafetler ise koltuğun üzerindeydi. Çıplak haldeydi üzerine çarşafı çekmiş ağlıyordu. Benden yardım istemedi. Cüneyt ise Mervenur'a sus işareti yapıyordu."

Gökhan Hamurcu

GENÇ KADINA TECAVÜZ ETMEYİ TEKLİF ETTİ

İkiliyi o halde gördükten sonra korkup 3. kattan atladığını kaydeden Gökhan Hamurcu, "Ben onları o halde görünce utandım 3. kattaki teras bölümüne çıktım. Cüneyt yanıma geldi ve "Sen de yapar mısın" dedi. Ben "sen ne diyorsun" diyerek tepki gösterdim. Benim orda gördüğüm tecavüz sahnesi gibi bir durum vardı. Ben de korktum camdan atladım. Kapı kilitliydi, anahtar Cüneyt'deydi. O yüzden camdan atladım. İbrahim ile Ferdi'yi gördüm onlara durumu anlattım." dedi.

BÜYÜK BİR GAFA İMZA ATTI

Gökhan Hamurcu'nun anlattıklarını akla yatkın bulmayan Müge Anlı ise, canlı yayında büyük bir gafa imza attı. Anlı, duyduklarının inandırıcı olmadığını söyleyerek, "Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok." diye konuştu. Yaptığı gafın ardından durumun farkına varan ünlü sunucu, hata yaptığını dile getirerek lafını geri aldı.