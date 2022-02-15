ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Safiye ve Cüneyt olayı damga vurdu. Cüneyt'e aşık olan Safiye, iddialara göre yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını söylemişti. Müge Anlı'da yayına çıkan Safiye Çallı dolandırıldığı için Müge Anlı'dan yardım istiyor. Müge Anlı'daki Safiye Çallı kimdir? Müge Anlı, Safiye ve Cüneyt olayı nedir? Müge Anlı 15 Şubat son bölümde ne oldu? sorularına yanıt arayan seyirciler, Müge Anlı'daki Safiye Çallı kimdir? Müge Anlı, Safiye ve Cüneyt olayı nedir? diye araştırıyor. Müge Anlı'daki Safiye Çallı kimdir? Müge Anlı, Safiye ve Cüneyt olayı nedir? Müge Anlı 15 Şubat son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DAKİ SAFİYE ÇALLI KİMDİR?

Safiye Çallı, 25 senelik evliliğini bitirdikten sonra sosyal medya üzerinden tanıştığı türkücü Cüneyt'in iki evini alıp kendisine arsa ve araba aldığını ardından dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, Müge Anlı'ya katılarak yardım istemiştir.

İddialara göre Safiye Çallı yaklaşık 700 bin TL değerinde olan evlerini sattığı türkücü eski eşi Melek, kendisiyle yedi aydır evli kaldığını ve şu an boşanma aşamasında olduğu bildirerek şahsın dolandırıcı olduğu öğrenildi.

MÜGE ANLI, SAFİYE VE CÜNEYT OLAYI NEDİR?

Müge Anlı, Safiye ve Cüneyt olayı gündeme damga vurdu. İstanbul'da ev alacağı vaadi ile Safiye Çallı'yı kandırdığı iddia edilen türkücü Cüneyt, sattığı evler sayesinde lüks araba ve arsa aldığı ortaya çıkmıştır. Safiye dolandırıldığını anladıktan sonra Cüneyt tarafından şikayetçi olmuştur.

MÜGE ANLI 15 ŞUBAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müge Anlı programında son yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Safiye ve Cüneyt olayında yayına bağlayan konuklar türkücü Cüneyt hakkında şok ifadelerde bulundu. İzleyenleri şaşırtan iddialara göre Cüneyt birçok kadını dolandırdığı ve parasını aldığı ortaya çıktı. İddialara göre kadınlara şantaj yapan Cüneyt hakkında şaşırtan bilgiler gün yüzüne çıktı.

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