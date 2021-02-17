Her şey izin istedikten sonra oldu! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı
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Her şey izin istedikten sonra oldu! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı

17.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:46

8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'nın programına katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı. Yayın ekibi Balığkurdu'yu kontrol etmekte zorlanırken, yaşanan olayın ardından canlı yayın hemen durduruldu.

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

ERKEK ARKADAŞINA GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Coşkun Yılmaz'ı Gülşen Caymaz'la tanıştıran Murat Akın da canlı yayına katıldı.

İZİN İSTEYEREK AYAKKABI ATTI

Bugün yayınlanan bölümde Gülşen Caymaz'ın annesi de Müge Anlı'ya katıldı. Anne, kızının öldürülüp gömülmüş olabileceğini söyledi. 8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'ya katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı.

PARA KARŞILIĞI ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Dün yayınlanan bölümde ise Murat Akın, anne Kamile Balığkurdu'yu para karşılığı erkeklerle birlikte olduğunu iddia etmişti.

Her şey izin istedikten sonra oldu! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı
Haber Yorumları (10)
SAKARYALI HATUN: Anne terliği menzili 100 km en az :)))
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TERES: Ben bu programları seyrederken güldüğüm kadar hiç bir komedi filmine gülmüyorum. Çok doğal insanlar çok doğal rol yapıyorlar :))
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MÜGENİN HAKKI: İnsanların trajedilerinden ve acilarindan rant ve reyting devşirenlerin hakkı o terlik aslında
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