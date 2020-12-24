Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
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Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı

24.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:10

Müge Anlı'nın programında ekrana gelen evlilik vaadiyle dolandırılma olayında bugün bambaşka bir gelişme yaşandı. İnsanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını ve Canan Hanım ile Ümit Bey tarafından 350 bin TL dolandırıldığını söyledi.

ENİŞTE OLARAK BİLİNEN KİŞİ KADIN ÇIKTI

Müge Anlı'da bugün enişte-baldız dolandırıcılığında akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Suna, hakkında bilgi vermek için canlı yayına bağlanan akrabası "Ümit benim halamın kızı" deyince herkesin ağzı açık kaldı.

Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı

"ÜMİT VE CANAN DÜĞÜN YAPTI"

İsmini vermek istemeyen izleyici "Zaten bu 'enişte-baldız' değil. Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Sadece düğün yaptılar, resmi nikâh yapmadılar.' dedi. Müge Anlı'nın 'Siz sormadınız mı? Bu nasıl iş?' demesi üzerine de 'Sormaya gerek yok, zaten herkes biliyor. Ben o zamanlar küçüktüm. Böyle iş yaptıklarını bilmiyordum. Ümit adını sonradan öğrendim. Ümit benim annemin halasının kızı oluyor' deyince de stüdyo sessizliğe büründü.

MÜGE ANLI SERT ÇIKTI

Enişte baldız değil karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan Müge Anlı'daki olayda Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz. Devlet sizde nikah kıymanızı istiyor ama siz sadece düğün yapıyorsunuz" diyerek isyan etti.

ÜMİT SUNA KİMDİR?

Müge Anlı'da dolandırıcılık iddiasıyla adı geçen Ümit Suna'nın kadın olduğu ve Canan Hanım ile birlikte sahte evlilik yaptığı ortaya çıktı. Gelen telefon ihbarların bazılarında ise vatandaşlardan, "Canan'ı kız kardeşi olarak tanıttı", "Baldızı olarak tanıttı" gibi iddialar geldi.

Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
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