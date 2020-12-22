Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi
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Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

22.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:51
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

ATV'de Müge Anlı'nın programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı Canan adlı kadın tarafından dolandırıldığını belirtti. Ayrıca Canan adındaki kadının 'eniştem' diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. Korkmaz, 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.

ATV ekranlarında yayımlanan ve skandallarla gündeme bomba gibi düşen olayların anlatıldığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kadarı da olmaz dedirten bir olay daha yaşandı.

"350 LİRA DOLANDIRILDIM"

Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

ENİŞTEM DİYE TANITTIĞI KİŞİ KOCASI ÇIKTI

Emre Korkmaz daha sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı. Kadının 'eniştem' olarak tanıttığı kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında. Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 18:52:14. #1.14#
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