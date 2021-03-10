Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu
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Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu

10.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:39

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Anlı, canlı yayında Miraç Kandili'ni kutlarken stüdyo ekranında her yerde 14 Şubat görselleri kullanıldı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bugünkü programının açılışını izleyicilerin Miraç Kandili'ni kutlayarak yaptı. Ancak o anlarda ekranlarda kandille alakalı görseller yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan tasarımlar gösterildi.

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti. Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmayarak kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlardan kareler....

Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu
Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu
Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan

Haber Yorumları (8)
65: hangi davaları çözmüş anlayamadık bi açıklayın sema hanım. ayrıca bu anlı ne zaman hukukçu oldu da haberimiz olmadı.
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NİHAT: Hukuk son sınıf öğrencisi,Ayrıca yüzlerce dosyayı indirip sonuçlandırdı,savcıların takipsizlik verdiği onlarca cinayeti çözdü sen uzaydamı yaşıyorsun hacı...
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ŞAŞIRMAYIN: normaldir bence. Ülkemizde tarihçi bankada veznedar, sosyolog matematik öğretmeni, işletme mezunu polis, hukukçu tıp doktoru, bankacı tapu müdürü, haritacı avukatlık yapıyor. anlıcağınız her şey karışık zaten.
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