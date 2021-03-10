Müge Anlı'da ilginç bir olay! Miraç Kandili kutlanırken Sevgililer Günü görselleri konuldu

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ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Anlı, canlı yayında Miraç Kandili'ni kutlarken stüdyo ekranında her yerde 14 Şubat görselleri kullanıldı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bugünkü programının açılışını izleyicilerin Miraç Kandili'ni kutlayarak yaptı. Ancak o anlarda ekranlarda kandille alakalı görseller yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan tasarımlar gösterildi.

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti. Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmayarak kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlardan kareler....

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan