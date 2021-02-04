Müge Anlı'da Hasan Kaba bulundu mu? Hasan Kaba olayı nedir?
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Müge Anlı'da Hasan Kaba bulundu mu? Hasan Kaba olayı nedir?

04.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:31
Müge Anlı'da Hasan Kaba bulundu mu? Hasan Kaba olayı nedir?

Üç çocuk babası Hasan Kaba 34 yıl önce ortadan kayboldu. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hasan Kaba konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Hasan Kaba bulundu mu? Hasan Kaba olayı nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI HASAN KABA OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri de Hasan Kaba oluyor. 1987 yılında İstanbul Kartal'da kaybolan Hasan Kaba'dan 34 yıldır haber alınamıyor.

HASAN KABA BULUNDU MU?

Hasan Kaba'nın kaybı ile ilgili araştımalar devam ediyor.

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