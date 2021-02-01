Müge Anlı'da Emel Savaş bulundu mu? 1984 yılında Harem Otogarında kaçırılan Emel Savaş kaç yaşında, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emel Savaş konusu ele alınıyor. Müge Anlı Emel Savaş kimdir? Müge Anlı'da Emel Savaş bulundu mu? 1984 yılında Harem Otogarında kaçırılan Emel Savaş kaç yaşında, nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA EMEL SAVAŞ BULUNDU MU?

Kızını aramak için katılan anne, 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'i bulmak için konuşuyor. Babası olduğu söylenen Mustafa Savaş ise çocuğunun kaybolduğunu 1995 yılında öğrendiğini ifade ediyor.