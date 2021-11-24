Müge Anlı Cüneyt Demiral olayı nedir? Cüneyt Demiral kimdir?

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktaladı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği evli ve kendisinden 15 yaş küçük Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Yaşını ve evliliğini Safiye Çallı'dan gizleyen Demiral, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı talihsiz kadının iki evini sattıran Cüneyt Demiral, aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, talihsiz kadını güzel sözlerle kandırıp kendisine aşık eden Cüneyt Demiral'ın kısa süre içinde onlarca kadını dolandırdığını ortaya çıkardı.

CÜNEYT DEMİRAL KİMDİR?

Cüneyt Demiral, halk müziği sanatçısıdır. Müzik dünyasında yakından tanınan simalardan biri olan ''Akkuşlu Cüneyt'' sahne adıyla bilinmektedir.

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