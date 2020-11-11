Müge Anlı, cinayet itirafını canlı yayında açıkladı
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Müge Anlı, cinayet itirafını canlı yayında açıkladı

11.11.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:45
Müge Anlı, cinayet itirafını canlı yayında açıkladı

Afyonkarahisar'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftin bir kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı. Anlı'nın programına katılıp ablası ve eniştesini arayan kardeşin eşi, yaptığı açıklamada "Kocam, kardeşini ve eniştesini öldürdü" itirafını yaptı.

Ayfonkarahisar'da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan 64 yaşındaki Zeliha Uysal ve 66 yaşındaki Cevdet Uysal, her yerde aranıyordu. Çocukları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına çıkarak bilgi ve görgü şahidi aramıştı.

Çiftin kızı H. K., Müge Anlı'ya, "Dayım Bünyamin Altınay, mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum" demişti. Bunun üzerine Zeliha Uysal'ın ağabeyi Bünyamin Altınay, canlı yayına gelerek, "Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EVLERİNİN YAKININDAKİ KUYUDA BULUNDULAR

Dünkü yayınında izleyicilerine seslenen ve bölgedeki kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Bu çağrının hemen ardından gelen bir ihbarla Uysal çifti, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

"KOCAM, ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ"

Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Bünyamin Altınay'ın JASAT ekiplerine ifade veren eşi N. A., "Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar" itirafını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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