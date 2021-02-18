Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

PROGRAMA KATILMAK İÇİN 10 BİN TL İSTEDİ

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun Yılmaz ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Konuyla ilgili bildiklerini anlatmak için programa gelmesini istediği Coşkun Yılmaz'ın kendilerinden 10 bin TL istediğini öğrenen Müge Anlı ise sinirlerine hakim olamadı.

"BURAYA GELENLERE PARA VERMİYORUZ"

Coşkun Bey'in para istemesine sinirlenen Müge Anlı, "Ben prensip olarak programa katılan kişilere para vermiyorum. Çünkü bu olaylar adliyeye intikal eden olaylar. Sonra yarın bir gün 'Para verdiler, para verdikleri için ben de böyle konuştum' denmesin diye en baştan ben bu konuyla ilgili tavrımı ortaya koyuyorum. Biz buraya parayla kimseyi çıkarmıyoruz, para karşılığı da konuşturmuyoruz. Herkes buraya Allah rızası için geliyor. Ama biz yol ve otel masraflarını karşılıyoruz" dedi.