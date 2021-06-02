Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 2 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 2 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?
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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 2 Haziran 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 2 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE
ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!
MÜGE ANLI DÜN 1 HAZİRAN 2021 SALIGÜNÜNDE NELER OLDU?
Emniyet'ten hayvanlar için uygulama, yaralı karga için ''Haydi'' imdada yetişti. 26 yaşındaki Muhammet İstanbul Kadıköy'de kayboldu. Yaklaşık iki ay önce İstanbul Kadıköy'de kaybolan 26 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet nerede? Baba Mehmet Zeki Urun, çocuğunun annesi ile Samsun'da kaldığını, eşi ile 17 senedir ayrı olduklarını anlatırken Müge Anlı, Muhammet'in Samsun'da hastanede olduğunu, Mehmet Bey de Anadolu yakasında kağıt toplayıcılığı yaptığı, o sıra oğlunu gördüğünü söyledi. Yasemin Hanım, Bahri Bey'e bu bayan kayıpsa bu bayanın kimliği ve telefonunu almayarak kaybolmuşsa demek ki bu kadın kaçırıldı, bir kuyuya düşmüş olabilir, bir yere kapatılmış olabilir, polise bildirmezsen geçen her saniye bayanın aleyhine işliyor dediğini iddia etti. Katil zanlısı cinayeti tek başına mı işledi? Fatma Öz'ün cinayetindeki soru işaretleri... Yasemin Hanım, kendisine anlatılanı anlattı ve Bahri Bey'in "Biz kavga ettik, bana yapmadığım bir şeyi yaptın dedi, bir tane vurdum, öldü" dediğini, bir hastalığı mı vardı nasıl hemen böyle öldü dediğini, kalp hastalığı olduğu için öldü dediğini aktardı. İki ay önce İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki Muhammet bulundu. Müge Anlı, Muhammet Bey'in bulunduğunu, ateşli silah bulundurmadan ve başka şeylerden 9 tane suçu olduğunu, Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevinde olduğunu açıklayınca Mehmet Bey iki tane aynı yaşta Muhammet Urun olduğunu, o olabileceğine dikkat çekti. Mehmet Bey, eski eşinin adının İsmigül olduğunu dile getirirken Müge Anlı, anne adının doğru olduğunu, oğlunun cezaevinde olduğunu söyledi. Kayseri'deki kayıp çifte ne oldu? Yıllar önce kaybolan kız kardeşin kızı canlı yayında...
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.
Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.