Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 16 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 16 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 16 Haziran 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 16 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 11 HAZİRAN 2021 CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, Cesur Bey'in bulunduğunu açıklayınca Sevda Hanım mutluluktan ağladı. Müge Anlı, dün Cesur Bey'in ablasını arayarak eşini istemediğini, ayrılmak istediğini söylediğini aktardı ve bunun ayıp olduğunu, kaçıp gitmesine gerek olmadığını dile getirdi. Sevilay Hanım stüdyomuza geldi. Müge Anlı, dün Sevilay Hanım'ın ekibe "Eşi bizi yakaladı" dediğine dikkat çekince Sevilay Hanım, görmek ve yakalamak kelimelerinin aynı olduğunu, gece konuşmalarını Sevda Hanım'ın gördüğünü söyledi. Sevilay Hanım bu konuşmalar sebebi ile Sevda Hanım'dan özür dilediğini ama Sevda Hanım'ın kendisinin peşini hiç bırakmadığını iddia etti. Cesur Bey, eşinin kaybolmadığını bildiğini, ortalığı karıştırmaması gerektiğini söyleyince Müge Anlı, zaten Sevda Hanım'ın değil kardeşlerin başvurduğuna dikkat çekti. Cesur Bey, eşi ile bazı meseleleri olduğunu, Sevilay Hanım ile de aralarında farklı asla bir şey olmadığını sadece kendisinin dini tahsili olduğunu, örneğin Bakara suresinin 156. Ayetinin anlamını sorduğunu kendisinin de anlattığını belirtti. Eşine boşanma davası açacağını açıklayan Cesur Bey, eşinin zaten kayıp olmadığını bildiğini, eşine giderken mesajlar attığını söyledi. Sevda Hanım başkaları ile mesajlaşmadığını ama kendisinin tehdit edip "Sen konuşuyorsan ben de konuşurum" söyleminde bulunduğunu dile getirdi. 19 gündür kayıp olarak aranıyordu, Bahtiyar Akçay ölü olarak bulundu. Müge Anlı, Nadir Bey'in çalıştığı yere sabaha karşı operasyon düzenlendiğini ve fabrika bahçesindeki kuyunun delindiğini, Bahtiyar Bey'in öldürülüp kuyuya atıldığını açıkladı. Bahtiyar Bey'in öldürülüp çuvala koyularak kuyuya atıldığını söyleyen Müge Anlı, 4 kişinin Asayiş şubede gözaltında olduğunu dile getirdi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.