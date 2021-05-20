Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 20 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 20 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 20 Mayıs 2021 Perşembe ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 20Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 12 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Ardı ardına ortadan kaldırılan iki kadın... Lütfiye Gündüz'ün kaybında yanıt aranan soru. Kaybolduğu 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Korkunç iddialar... ''Duran öldürdü, Şefik yardım etti'' Müberya'nın eski eşi Şefik Çelik canlı yayında... Nezen ile Lütfiye'yi kimler ortadan kaldırdı? Birbiriyle bağlantılı bir cinayet ve bir kayıp… Müge Anlı, Lütfiye Hanım'ın kaybolmadan 20 gün önce ahlak polislerinin Lütfiye Hanım'ın evini bastığını, Nurullah Bey'in, Duran Bey'in, Gökhan'ın, Gamze'nin, Eyvaz'ın da evde olduğunu yani 3 ay 6 ay boyunca görmedim demesinin yalan olduğunu açıkladı. Duran Bey'in ise ifadesinde evdekiler bizim akrabamız dediğini okudu. Müberya: ''Lütfiye'yi Duran öldürdü'' Lütfiye Gündüz para için mi öldürüldü? Altun Hanım, Müge Anlı'ya çıkacağını söylediğini ama Çiğdem'in babam bana kızar, çöpten bir kafatası çıkmış, polislerin bu senin eşinin kafası mı diye babasına sorduğunu belirtip boşuna teyzenler Müge Anlı'ya çıkmasınlar dediğinden bahsetti. Kayıp Lütfiye Gündüz'ün kuzeni konuştu...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.