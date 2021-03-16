Müge Anlı canlı izle! 16 Mart ATV Müge Anlı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Müge Anlı saat kaçta başlıyor? ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 16 Mart Salı ATV Canlı Yayın Müge Anlı bugünkü programı izle! ATV canlı Müge Anlı izle!

16 Mart ATV Müge Anlı saat kaçta başlıyor? Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 16 Mart 2021 salı günü ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 16 Mart Salı ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

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ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Mart 2021 Salı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 16 MART 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.