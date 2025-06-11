Türkiye'de adli tıp denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Şevki Sözen, televizyon ekranlarından kamuoyunun yakından tanıdığı, güven veren duruşuyla dikkat çeken bir bilim insanıdır.Müge Anlı, avukat Şevki Sözen'in eşi kim, kaç yaşında? Şevki Hocanın eşi Nur Sözen kimdir?

AVUKAT ŞEVKİ SÖZEN'İN EŞİNUR SÖZEN KİMDİR?

Avukat Şevki Sözen, eşi Nur Sözen ile 38 yıl önce evlendi. Nur Sözen iç mimardır.Şevki Sözen -Nur Sözen çiftinin 3 çocuğu var.

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Şevki Hoca'sı olarak bilinen Şevki Sözen 1963 yılında dünyaya geldi ve Ataköy İlköğretim Okulu, Saint Benoit Fransız lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, Amerika New Jerse ve Adli Tıp Doçentliği, Adli Tıp Proförü olmuştur.

1987 senesinde asistan olarak iş hayatına atılan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli olan Prof. Dr. Şevki Sözen'in bu evliliğinden bir evladı vardır. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatro ile bir hayli ilgilenmekte, aynı zamanda aile içi şiddet, cinsel saldırılar ve çocuk istismarı konuları üzerine danışmanlık yapmaktadır.