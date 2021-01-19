Müge Anlı 12 yaşındaki Dilara bulundu mu? 19 Ocak İstanbul Başakşehir'de kaybolan Dilara nerede?
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Müge Anlı 12 yaşındaki Dilara bulundu mu? 19 Ocak İstanbul Başakşehir'de kaybolan Dilara nerede?

19.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:35
Müge Anlı 12 yaşındaki Dilara bulundu mu? 19 Ocak İstanbul Başakşehir'de kaybolan Dilara nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Dilara onusu ele alınıyor. Müge Anlı 12 yaşındaki Dilara kimdir? Müge Anlı 12 yaşındaki Dilara bulundu mu? İstanbul Başakşehir'de kaybolan Dilara nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI DİLARA BULUNDU MU?

12 yaşındaki Dilara, İstanbul Başakşehir'de kayboldu. Dilara'ya ulaşabilmek için sosyal medyadan tanıştığı Gökhan ile görüşüldü. Ayrıca, yolda karşılaştığı bir isim olan Suat'la da görüşüldü. Ancak henüz Dilara'ya ulaşılamadı.

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