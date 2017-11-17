Mugabe Askeri Müdahalenin Ardından İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı

Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe, Başkent Harare'de bir üniversitenin mezuniyet törenine katılarak, askeri müdahalenin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı.



Zimbabve Cumhurbaşkanı Mugabe, ordunun müdahalesinin ardından ilk kez bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Törende mavi ve sarı bir cübbe giyen 93 yaşındaki Mugabe, törenin açılışını yaptı.



Zimbabve Savunma Kuvvetleri (ZDF) tarafından yapılan açıklamada, askeri liderlerin Cumhurbaşkanı Mugabe ile temaslarının devam ettiği, görevden ayrılması için görüşmeleri sürdürdüğü, Mugabe'nin ise istifa isteklerine direndiği bildirilmişti. ZDF, dün gece Mugabe ile yapılan görüşmeden sonra Cumhurbaşkanının çevresindeki suçluların ayıklanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü. - HARARE